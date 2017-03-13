众参两院议长拟支持制定仅限一代天皇退位特别法

【共同社3月13日电】相关人士12日透露，围绕日本天皇退位问题，众参两院正副议长已基本决定支持执政党倡导的仅限当今一代天皇允许退位的特别法。今后将在国会见解中写入应在《皇室典范》附则中加入制定特别法的依据规定，还将考虑加入要求政府就皇族减少研究对策的表述，正展开最后协调。

在此情况下，主张彻底修改《皇室典范》实现退位永久制度化的民进党高层也准备就认可特别法汇总党内意见。国会见解有望本周汇总。

众院议长大岛理森将在结合13日向各党派分别听取的意见，由众参4名正副议长敲定国会见解内容，朝野各党达成最终共识的基础上将见解告知首相安倍晋三。相关人士表示，在用制定特别法还是修改《皇室典范》作为形式这一焦点问题上“各党派的分歧已大幅缩小，执政党与民进党要找到共同点，只能在典范附则中加入规定”。

大岛等人考虑在国会见解中要求政府在《皇室典范》附则中加入“退位”的语句，并建议以此次退位为先例，采用为将来的天皇也能成为适用对象提供法律保证的表述。

民进党此前曾提议将允许退位的条件定为（1）继承皇位的“皇嗣”已成年（2）出于天皇的意愿（3）皇室会议表决通过。正副议长的国会见解将根据其中的（1）要求政府在特别法中写明“皇太子已经超过当今天皇即位的年龄”。此外预计见解中还将指出，有必要写明从去年8月天皇发表视频讲话以来到认可退位的经过，以及赞同天皇退位的舆论形成的背景。

关于（3）皇室会议表决通过，执政党认为较为困难，将谨慎研究如何在见解中加以体现。

围绕创设“女性宫家”等皇族减少的对策，因自民党不愿为政府得出结论设定期限，实现难度较大。关于民进党要求的在国会设置讨论平台的必要性是否要在见解中涉及，大岛准备今后展开协调。（完）