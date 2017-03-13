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2017年03月13日 17時37分

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自民党支持者逾46%无法接受安倍对森友问题的说明

2017年03月13日

　　【共同社3月13日电】共同社11、12两天实施的日本全国电话舆论调查结果显示，关于大阪市学校法人“森友学园”低价收购国有土地问题，对于首相安倍晋三否认自己及夫人昭惠等人与此有关的说明，即使是自民党支持者也有占到近半数的46.3%表示“无法接受”。在联合执政的公明党的支持者中占到59.4%。最大在野党民进党的支持者中，这一比例高达88.9%。在“没有支持政党”的无党派人士中也有64.2%。

　　因森友学园已撤回设立小学的申请，政府方面希望让事态平息，然而民调凸显出民众对说明不足的不满。只有在日本维新会的支持者中，表示“可以接受”的比例达到41.6%，超过了“无法接受”的38.5%。

　　对于比国有土地评估价格便宜8亿多日元（相当于估价大半）购得土地一事，主要政党的支持者大多回答“认为不妥”。自民党的支持者中这一比例也达到82.8%。对于政府就事件原委做出的说明，支持安倍内阁的受访者中也有86.5%认为说明不够。

　　关于要求传唤已表示将卸去学园理事长的笼池泰典到国会说明一事，民进党支持者中有90.4%表示赞成。自民党支持者中也有71.7%赞成，而日本维新会仅有50.1%。（完）

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