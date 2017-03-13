朝鲜与马来西亚就金正男遇害案开始心理战

【共同社吉隆坡、北京3月13日电】有关朝鲜的金正男在马来西亚遇害案，两国就调查手法及遗体处理方式产生对立，双方关系恶化至互相驱逐大使和禁止对方国家公民离境的程度。牵涉到国家脸面问题的心理战打响，旨在打开局面的秘密接触似乎也随之展开。

两国从此案刚发生后便继续互相指责。朝鲜批评马来西亚的调查“不可信”，要求将遗体作为朝鲜国籍的“金哲”（Kim Chol）移交。而马来西亚则强烈反驳称该主张是“撒谎”，拒绝移交。

有关死因，朝鲜称“心脏病发作的可能性很大”，但马来西亚警方则称死者被使用了剧毒神经毒剂VX，抓紧追查6名朝鲜籍嫌疑人。另外还要求向大使馆职员了解情况，对于可能为朝鲜国家犯罪的案件没有要放松追查的迹象。

马来西亚预计最快将于年内举行大选，市民对朝鲜的抗议扩散的情况下，纳吉布政府处于不便妥协的环境。但需要为作为“人质”的外交官等9人尽快找到回国途径，马政府可能认为和朝鲜的磋商不可或缺。

另一方面，对于朝鲜来说，国家参与谋杀的结论意味着金正恩体制威严扫地，会尽全力避免。有分析认为，可能会在允许9名外交官回国时附加条件。

朝鲜宣布禁止马来西亚公民离境之后，一直没有提及此案。马来西亚的对抗措施可谓失算，也有可能认为进一步的对立无法以朝鲜希望的形式收场。

9日，驻平壤的国际机构2名马来西亚人被允许离境。朝鲜以可被理解为“妥协迹象”的措施开始动摇。（完）