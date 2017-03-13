日本多地地方政府运用防灾APP发布信息 图为东京都涩谷区使用“Yahoo！防灾速报”APP提供的信息，通知内容为模板。（共同社）

【共同社3月13日电】日本越来越多的地方政府开始运用智能手机“防灾APP”向居民发布地区防灾和灾害信息。IT巨头雅虎日本的“Yahoo！防灾速报”截至12日有福岛与鸟取两县以及67个市区町村采用。此外，通知火山喷发与洪灾发生时疏散点的APP也备受关注。除操作方便外，及时性和与地图信息联动方面也具有优势，或将有助于地方政府的信息发布。

东京都涩谷区政府1月与雅虎方面签订协议。居民如果在自己的智能手机上设定APP，灾害发生时涩谷区内何处停电断水、何处已开设疏散点等必要信息将陆续送达。区政府负责人对此寄予厚望，称“小型河川泛滥等电视和报纸不多做报道的信息也能有效传递”。

去年7月，山梨县在东京企业开发的APP“防灾信息全国疏散点指南”上发布了富士山火山喷发的防灾地图。通过智能手机的全球卫星定位系统（GPS），在地图上简明易懂地标出前往距离当前位置最近的疏散点的路线。

县政府相关负责人表示，“除当地居民外，登山者和游客应该也能避开熔岩流的影响，确保远离危险区域。”

重视防备洪灾的大阪市政府去年3月启用与IT企业共同开发的“大阪市防灾APP”。根据地图上的被淹预想，可以查到离当前位置最近的高台等信息。负责人表示，“希望能对更为安全的疏散行动发挥作用。”（完）