话题：日本新《道交法》规定对75岁以上司机加强认知检查

【共同社3月13日电】为防止老年司机引发重大交通事故，对于75岁以上驾照持有者加强记忆力及判断力等认知功能检查的日本新《道路交通法》12日正式施行。规定在每3年一次更新驾照时的检查中，如果被判定“可能患有认知症”，则有义务接受医生诊察；在出现逆行、无视信号灯等18项违反交规的行为时也必须接受临时检查。

据警察厅透露，2015年有4027人接受了医生诊察，其中1472人因可能患有认知症被取消或停止了驾照。新制度实施后，预计年接受诊察的人数将增至约5万人，接受处理的人数也将增加到约1.5万人。虽然此举可望有效预防事故，但与医生的配合及如何确保无法驾车的老年人出行手段等将成为课题。

检查方式包括让受检者观看乐器、动物等图片，确认在经过一定时间后能记住多少，或让其画出指定时刻的时钟等。根据检查结果，将“可能患有认知症”列为第1类，将“认知功能可能在下降”列为第2类，将“不存在认知症”列为第3类。

尽管法律修改前也是每3年检查一次，但即使是第1类人，只要违反交规不超过一定程度就无需接受医生诊察。有观点指出，可能存在于下次检查前认知症病情发展而引发重大事故的危险。

在新制度下，在检查中被判定为第1类的人必须立即接受医生诊察，如果被诊断为认知症，其驾照将被取消或停止。即使是第2类，也必须接受3小时的学习，包括使用行车记录仪的个别指导。第3类则只需接受2小时的学习。

据警察厅统计，75岁以上的驾照持有者随着老龄化社会的加剧在不断增加，截至去年底约有513万人。（完）