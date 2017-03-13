日本与沙特首脑会谈拟就设立经济特区达成共识

日本外相会晤沙特国王 3月13日上午，日本外相岸田文雄前往东京元赤坂的迎宾馆拜访来访的沙特国王萨勒曼（右）。（共同社）

【共同社3月13日电】13日获悉，日本首相安倍晋三与沙特阿拉伯国王萨勒曼拟在会谈中就在沙特合作设立促进日企入驻的经济特区达成共识。当天傍晚的会谈后，双方将作为《日本与沙特愿景2030》发布。两国还将在14日举办投资论坛，推进民间企业间的合作。包括丰田汽车启动在沙特新建工厂相关调查在内，政府与民间的经济合作预计达到约30起。

对于因原油价格低迷而力争摆脱过度依赖石油型经济的沙特，日本将支持其实现产业多元化。对于日本而言，此举目的也在于深化与最大原油供应国的关系，带动企业开拓中东市场。

在此次将达成协议的特区，为聚集日资工厂和研发机构，沙特将制定投资促进政策，包括放宽外资企业入驻时的管制和简化关税手续等。

民间企业的合作主要集中在制造业扶持、医疗、能源领域的合作。丰田还与沙特政府相关部门签署备忘录，展开为新建工厂的调查工作。东京电力控股公司还考虑与沙特国营电力公司就研发领域人才交流达成协议，签署备忘录。

预计会谈中，双方首脑还将就推进磋商促成世界最大石油公司沙特阿美在东京证交所上市一事达成共识。

这是沙特国王时隔46年再次访日，上一次是1971年时任国王费萨尔。萨勒曼离开日本后将前往中国。

沙特去年4月公布了《愿景2030》，由国王之子、掌握实权的副王储穆罕默德･本･萨勒曼开展对石油依赖型经济结构实施转型的改革。去年9月他与安倍举行会谈，双方就落实具体合作达成了共识。（完）