安倍称去年9月已开始讨论撤回南苏丹PKO部队 3月13日，日本首相安倍晋三在参院预算委员会的审议中就将撤回参加南苏丹联合国维和行动（PKO）的陆上自卫队部队表示，在去年9月已开始具体讨论。图为当天上午安倍正在答辩，身后是防卫相稻田朋美。（共同社）

【共同社3月13日电】日本首相安倍晋三13日在参院预算委员会的审议中就将撤回参加南苏丹联合国维和行动（PKO）的陆上自卫队部队表示，在去年10月内阁会议决定派遣第11批部队前的去年9月已开始具体讨论。他还指出南苏丹对于撤退方针表示理解，强调一系列判断妥当。

防卫相稻田朋美强调，纷争当事者间达成停战协议等日本“参加PKO的五项原则”得到维持，并非因为当地的治安局势变化而撤退。

民进党议员小川敏夫结合南苏丹治安局势恶化质疑道：“确保自卫队员的安全应该才是撤退的真正原因。”

关于撤回陆上自卫队，安倍称“去年9月起以国家安全保障会议（NSC）为中心已开始具体讨论”。他还主张：“与下达派遣命令相比，判断结束活动更加困难。不可能草率做出判断。”

安倍还透露，正在就向南苏丹提供600万美元规模援助进行最后协调。对于去年11月赋予陆上自卫队“驰援护卫”新任务一事，他强调“为保护日本国民，采取一切手段是理所应当的”。政府计划将陆上自卫队工程部队在当地完成道路整修任务的5月底作为撤退的大致时间。

关于与本周来访的美国国务卿蒂勒森的会谈，安倍称“将对朝鲜局势等亚太地区面临的诸多问题进行讨论，并就加强日美同盟的方法交换意见”。关于以海上自卫队和美军核动力航母为中心的航母战斗群在东海的联合训练，安倍称“希望进一步提高合作水平”。（完）