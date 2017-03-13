日本民进党议员指出防卫相曾是森友学园代理人 3月13日上午，财务省理财局长佐川宣寿在参院预算委员会会议上与国土交通省航空局长佐藤善信（右）交谈。（共同社）

【共同社3月13日电】日本民进党参院议员会长小川敏夫在13日的参院预算委员会会议上指出，大阪市学校法人“森友学园”相关民事裁判的准备文件中，作为诉讼代理人律师写有防卫相稻田朋美及其丈夫的名字。稻田回答称“我从未提供过法律咨询，也不曾是顾问律师”。

这是关于学园的国有地购买问题的质询。小川认为需要确认有关事实，再次要求已表明将退任的学园理事长笼池泰典作为知情人到国会作证。

有关作为垃圾清理费用等将土地价格降低约8亿日元（约合4822万元人民币）一事，财务省理财局长佐川宣寿透露，没有向国有财产近畿地方审议会咨询。

小川向稻田出示了2005年10月11日的准备文件，稻田就此表示“如果是共同事务所，1名律师处理的案件有时会联名出具文件，可推测委任书中有我的名字”。她还强调“笼池夫妇称‘（向稻田）进行了法律咨询’的说法纯属捏造”。

稻田就其丈夫是否曾担任顾问律师仅表示“我丈夫是私人身份，不便作答”。

小川追问道“笼池称两三年前与稻田见过面”，稻田回答称“不记得”。小川主张“说法显然不一致”。

首相安倍晋三就自身曾称笼池“是和我的想法有共鸣的人”表示，“他说要设立安倍晋三纪念小学，所以我才那么说”。（完）