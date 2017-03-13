Close

共同网

2017年03月13日 21時37分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本民进党议员指出防卫相曾是森友学园代理人

2017年03月13日

日本民进党议员指出防卫相曾是森友学园代理人

日本民进党议员指出防卫相曾是森友学园代理人

3月13日上午，财务省理财局长佐川宣寿在参院预算委员会会议上与国土交通省航空局长佐藤善信（右）交谈。（共同社）

　　【共同社3月13日电】日本民进党参院议员会长小川敏夫在13日的参院预算委员会会议上指出，大阪市学校法人“森友学园”相关民事裁判的准备文件中，作为诉讼代理人律师写有防卫相稻田朋美及其丈夫的名字。稻田回答称“我从未提供过法律咨询，也不曾是顾问律师”。

　　这是关于学园的国有地购买问题的质询。小川认为需要确认有关事实，再次要求已表明将退任的学园理事长笼池泰典作为知情人到国会作证。

　　有关作为垃圾清理费用等将土地价格降低约8亿日元（约合4822万元人民币）一事，财务省理财局长佐川宣寿透露，没有向国有财产近畿地方审议会咨询。

　　小川向稻田出示了2005年10月11日的准备文件，稻田就此表示“如果是共同事务所，1名律师处理的案件有时会联名出具文件，可推测委任书中有我的名字”。她还强调“笼池夫妇称‘（向稻田）进行了法律咨询’的说法纯属捏造”。

　　稻田就其丈夫是否曾担任顾问律师仅表示“我丈夫是私人身份，不便作答”。

　　小川追问道“笼池称两三年前与稻田见过面”，稻田回答称“不记得”。小川主张“说法显然不一致”。

　　首相安倍晋三就自身曾称笼池“是和我的想法有共鸣的人”表示，“他说要设立安倍晋三纪念小学，所以我才那么说”。（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月09日安理会召开紧急会议 日美韩拟构筑对朝包围网
  2. 2017年03月08日王毅称日本需治“心病” 日中关系难免长期停滞
  3. 2017年03月07日聚焦：朝鲜放弃与美国对话 美政府缺乏有效对抗方法
  4. 2017年03月06日东京将首次推出氢燃料巴士商业运行
  5. 2017年03月06日焦点：自民党延长总裁任期 安倍解散众院战略成关键

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网