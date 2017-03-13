英“伊丽莎白女王”号停靠神户港 首次周游日本

【共同社3月13日电】正在周游世界的英国豪华邮轮“伊丽莎白女王号”（排水量90,901吨）13日停靠神户港。按计划，该邮轮将在13日至20日以神户港为起点首次周游日本。这是自2015年以来该邮轮第三次停靠神户。

清晨5点半前后天还未亮，全长约294米的船体现身港口，消防艇喷水以示欢迎。早晨6点前后正式靠岸，在迎送码头上观看的游客挥动带有“欢迎”等含义颜色的旗帜，并放飞了上千个气球。

每一次该邮轮停靠神户都前来观看的神户市中央区市民千间千鹤（72岁）表示，“感受到了它的厚重。烟囱的油漆、船尾形状等总有细节的发现，很有乐趣。”据说去年从英国搭乘该邮轮前往比利时的兵库县西宫市市民古川道子（64岁）挥旗欢迎，称“唤起了我旅行的回忆，希望能再次乘坐”。

神户市将今年视为神户港开港150周年的纪念之年，正在举办庆祝活动。市政府向运营“伊丽莎白女王号”的英国丘纳德公司做工作，最终促成以神户港为起点的周游之行。

据神户市政府介绍，目前这艘“伊丽莎白女王号”是2010年下水的第三代，从英国南安普顿出发周游全球后返回。以神户为起点的周游之行将于13日晚启程，停靠鹿儿岛、韩国釜山、广岛和高知后于20日返回神户。之后将开赴中国上海。（完）