夏普将彻底实行赏罚分明的薪资体系 图为夏普社长戴正吴3月13日下午在堺市举行记者会。（共同社）

【共同社3月13日电】正在经营重组的夏普公司的社长戴正吴13日在堺市总部举行记者会，就今年“春斗”（春季劳资谈判）的全年奖金表示，将支付平均4个月的奖金，为去年的两倍。根据工作业绩设置了最多8个月至最少1个月的幅度，将彻底实行赏罚分明的薪资体系。

将夏普纳入旗下的台湾鸿海精密工业公司去年8月派戴正吴担任夏普社长，至今将近7个月。他称希望有能力有干劲的人加入公司，他还表示为加速发展，考虑常年录用新员工并扩大录用跳槽人员。2018年4月入社的员工数将增至2017年4月的两倍。针对优秀的新员工，还拟实施入社半年左右就大幅提高工资的方针。

戴正吴表示，希望确保年轻的人才，将公司的平均年龄从现在的约五十岁降至四十五六岁左右。

此外，他还表明将力争实现使用新一代超高清8K播放技术的液晶电视机等10项业务的发展。表示有意开拓新业务称，将改变经营模式转守为攻、扩大业绩。

10项业务包括利用物联网（IoT）使生活便捷的商品、面向企业的液晶显示屏业务、在中国强化白色家电等。（完）