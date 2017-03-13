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2017年03月13日 21時36分

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4架“鱼鹰”参加日美联合训练 为至今最多

2017年03月13日

4架“鱼鹰”参加日美联合训练

4架“鱼鹰”参加日美联合训练

3月13日下午，“鱼鹰”运输机在新潟县的关山演习场参加日美联合训练。（共同社）

　　【共同社3月13日电】日本陆上自卫队和美海军陆战队13日在新潟县的关山演习场实施了联合训练。部署在美军普天间机场（冲绳县）的4架新型运输机“鱼鹰”参加了训练，这是国内联合训练中参加数量最多的一次。有分析认为，此举在确认日美协作的同时，还考虑到陆自将引进“鱼鹰”，旨在宣传其有效性。

　　这是“鱼鹰”去年12月在冲绳发生机体严重毁坏事故后首次参加国内的联合训练，当地存在担心其安全性的声音。当天原定6架“鱼鹰”参加，但因美方的原因而减少。

　　“鱼鹰”从下午1点左右起陆续飞来。1架在上空盘旋时，另外3架调至螺旋桨向上的直升机模式的“鱼鹰”在轰鸣声中降落至演习场，扬起的雪沫溅到约百米外的媒体报道区。共有约40名身着白色雪地作战服的陆自队员从各架“鱼鹰”后部下到地面。3分钟左右完成运用后，“鱼鹰”飞离了现场。

　　据陆自称，这是日美部队合作进行侦查、巡逻和运送等综合训练的一环。

　　联合训练定于6～17日在关山演习场和群马县的陆自相马原演习场实施。陆自以第30普通科连队（新潟县新发田市）为主的约300人、海军陆战队约有450人参加。

　　据悉13日下午还有来自长野市等地的目击信息，可能是“鱼鹰”移动时飞过那里。据称长野县要求防卫省在有“鱼鹰”飞过上空时需事先提供信息，但此次并未收到联络。该县将确认“鱼鹰”是否飞过上空，并研究今后如何应对。（完）

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