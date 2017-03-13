日美中韩高中生调查显示日本学生多考前临阵磨枪

【共同社3月13日电】虽然记笔记但上课时较为被动，考试前则临阵磨枪。日本国立青少年教育振兴机构13日公布的4个国家调查结果反映出日本高中生的上述学习方式。该机构认为：“由于抄写板书那样一成不变的授课方式，学生仍然很被动。教师的授课观念需要改善，应促进学生发现课题并努力解决。”

该机构等为掌握学生的学习及生活意识于去年9至11月实施了调查。日本、美国、中国及韩国分别有约2000名、约1500名、约2500名、1800名高中生做出了回答。

以多选形式询问学习方法的问题中，选择“考试前汇总学习”的学生比率依次为日本69.3%、美国69.0%、韩国56.4%、中国48.4%。反之选择“将学到的知识尝试实际应用”的日本学生比例最低，为10.2%，美国为65.5%、中国34.2%、韩国14.5%。

关于课堂上的态度，对于“分组作业时积极参加”的问题，选择“经常会”的比例依次为美国68.1%、韩国54.2%、中国45.4%，而日本只有25.3%。另一方面，选择“认真记笔记”的学生美中韩在50%到70%之间，日本则达79.4%。

对于使用信息通信技术（ICT）的问题，回答“使用企画软件”的依次为美国74.5%、韩国64.1%、中国32.3%。日本为11.1%，大幅落后于其他三国。使用文章和表格计算软件、制作网页的学生比率，日本也在4国中最低。（完）