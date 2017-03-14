安倍与沙特国王会谈 表态支援摆脱石油依赖

安倍与沙特国王会谈 3月13日下午，日本首相安倍晋三与到访的沙特国王萨勒曼在官邸举行会谈。图为两人在会谈前握手。（共同社）

【共同社3月13日电】日本首相安倍晋三13日与正在日本访问的沙特阿拉伯国王萨勒曼在官邸举行会谈，确认将为支持沙特朝着摆脱石油依赖而推进的经济结构改革而强化合作。基于会谈内容，两国首脑发表了协议文件《日本与沙特愿景2030》，主要内容是建立经济特区，促进日企进驻沙特。

双方还就考虑到极端组织“伊斯兰国”（IS）的反恐对策和朝鲜等东亚局势进行了磋商。

这是沙特国王自1971年以来，时隔46年再次访日。安倍在会谈中强调：“由衷欢迎此次历史性的访日。希望进一步强力推进与作为中东稳定关键的沙特阿拉伯的关系。”萨勒曼则提及中东因治安局势恶化趋于不稳，希望在反恐对策方面与日本合作。

对日本而言，沙特是最大的原油供应国。日方希望通过支持因近年原油价格低迷而力争从石油依赖型经济转型的沙特，从而有利于日企开拓中东市场。

在经济特区方面，写入了实施旨在集聚日企工厂及研究开发设施的放宽限制、简化关税手续等促进投资举措。双方还就推进磋商，促成全球最大石油公司、沙特阿拉伯国营石油企业“沙特阿美石油公司”（Saudi Aramco）在东京证券交易所挂牌上市一事达成一致。

为促进沙特经济多元化，协议文件写明将在与再生能源相关的企业间信息共享、医疗领域专家交流和海水淡化项目上展开合作。双方还同意努力推动旨在促进投资的投资协定生效，以及在住宅建设领域合作。

两国官方及民间等基于协议文件实施的先行项目共计31件。

日本外相岸田文雄和经济产业相世耕弘成13日分别对沙特国王进行了礼节性拜访。

沙特访问团人数逾千人，包括王室成员、相关阁僚以及国王随行人员等，一行分别乘坐约10架飞机陆续抵日。（完）