详讯：联合国报告员提及追究金正男遇害案责任

联合国报告员提及追究金正男遇害案责任 联合国特别报告员金塔纳3月13日在日内瓦举行的联合国人权理事会会议上发表演说。(共同社)

【共同社日内瓦3月13日电】负责朝鲜人权问题的联合国特别报告员金塔纳13日在日内瓦举行的联合国人权理事会（47国）会议上发表演说，对金正男遇害案表示关切，指出若今后的调查证实存在国家的参与，就必须追究责任。

在理事会的讨论中，日美等国强烈谴责朝鲜侵犯人权。韩国就金正男遇害案称“是对国际秩序的挑战”，强调到了国际社会应使朝鲜停止侵犯人权的时候。另一方面，中国指出人权问题应通过对话解决。当事国朝鲜未出席会议。

金塔纳就金正男遇害案要求各国协助调查，并称必须保护成为杀害目标的人们。

金塔纳还向人权理事会提交了关于朝鲜人权问题的报告。

报告指出绑架外国人等朝鲜的人权侵犯“加害者有责任”，建议国际社会利用国际刑事法院（ICC）追究责任。

和金塔纳一起调查人权侵犯情况的专家小组的报告也反映了上述内容，认为除利用ICC外，还应探讨设置像前南斯拉夫国际战犯法庭那样的“特别国际法庭”等，报告内容对朝鲜方面十分严厉。

人权理事会去年3月为追究侵犯人权的责任，通过了要求设置专家小组的决议。金塔纳和专家小组去年11月到访日本并和绑架受害者家属等举行了会谈。（完）