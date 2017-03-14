日本劳资双方决定将月加班时间定为“不超过100小时”

【共同社3月13日电】日本工会总联合会（联合）会长神津里季生与经济团体联合会（经团联）会长榊原定征13日告知首相安倍晋三将采取加班时间限制措施。事实上决定了成为焦点的繁忙期1个月不超过100小时的方案。政府将在本月内汇总包括年加班上限720小时的工作方式改革执行计划，正式着手修改《劳动基准法》。

预计除管理监督人员外，民间企业及团体的一大半员工将成为适用对象。依据规定了惩罚措施的修改后的《劳动基准法》，企业将不得不调整劳资协议及工作时间。

围绕曾是工作方式改革焦点的繁忙期单月加班上限，主张使用“不超过”措辞的联合与主张使用“以下”的经团联出现对立。在劳资的合同中围绕繁忙期单月上限仅使用了“以100小时为基准”的含糊表述。

安倍13日向到访官邸的神津、榊原两人要求称“希望可以定为不超过100小时”。榊原表示：“将认真考虑首相的意向。”将在17日召开的政府的工作方式改革会议上做出正式回答。

根据13日安倍与劳资双方高层的协商结果，厚生劳动省作为大体标准的月加班45小时、全年360小时被规定为原则上的上限。作为特例仅限繁忙期允许每年最多6个月超过上限，并规定繁忙期单月不超过100小时、2～6个月平均在80小时以内。包括特例延长部分在内全年在720小时以内。还规定采取该制度5年后将进行调整。

关于不属于上限标准适用对象的司机及建筑工人等，政府拟经过一段缓冲期后将其列入限制对象，将就此进行调整。

有关从下班到下一次上班之间设定一定休息时间的“工作间歇”制度，联合及经团联一致同意规定企业有义务努力采用该制度。此外还要求推进心理健康及职权骚扰对策。（完）