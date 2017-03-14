独家：日美财长将举行首次会谈 汇率问题或为焦点

【共同社3月13日电】日美两国政府13日开始协调，拟在德国巴登-巴登召开20国集团(G20)财长和央行行长会议期间，于当地时间17日上午举行日本财务相麻生太郎和美国财政部长努钦的首次会谈。

美国总统特朗普认为日元贬值是对日贸易赤字原因之一并欲加以牵制，负责外汇政策的努钦对日本将直接发表怎样的言论成为焦点。会谈或影响外汇市场。

麻生还拟与去年11月上任的中国财政部长肖捷举行首次会谈，为促进全球经济稳定增长交换意见，正在就此展开协调。

就任财长后不久的努钦与麻生在上月16日举行电话磋商，但仅确认了将为日美经济发展进行合作，未提及汇率政策。努钦此前表示支持“强势美元”，可见和特朗普之间见解不同。麻生考虑就并未引导日元贬值的日本的立场寻求理解。

有分析认为，预计最快将于4月中旬启动的日美经济对话也将成为两人会谈的议题。“宏观经济政策”被认为将是经济对话的重心之一，麻生还将呼吁合作防止企业的国际性逃税。

日中两国可能就围绕经济政策定期交换意见的“日中财长对话”的举办时间展开调整。原定去年召开，但因中方财长人事调整而延期。（完）