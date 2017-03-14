独家：美任用哈格蒂担任驻日大使获日方同意

【共同社华盛顿3月13日电】据不止一名日美外交人士13日透露，有关美国总统特朗普任用亲日派企业家威廉･哈格蒂（57岁）担任下任驻日大使一事，已得到日本政府的“同意”（Agrément）。近日美国将公布特朗普提名的人事安排。哈格蒂将在获得国会参院批准后，成为在前总统奥巴马第二任期中担任驻日大使的卡罗琳･肯尼迪的后任。

“同意”是指接收国对派遣大使等官员的事前同意。哈格蒂将负责构筑特朗普政府时期的新日美关系，致力于解决美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁等难题。

基于特朗普要求日本开放汽车和农产品市场的想法，哈格蒂估计将提出严苛的要求。

来自美国南部田纳西州的哈格蒂是以该州为中心的投资公司的创始人，总统大选中担任特朗普竞选团队在田纳西州的选举对策总部的干部。政权交接小组中，他作为政治任用人士担当干部负责部长级及各部门干部人选建言献策。据称他与共和党领导层的关系也颇为密切。

哈格蒂在供职于大型咨询公司的1990年前后曾在日本生活过约3年时间，也有应对日本和亚洲客户的经验。他还曾作为田纳西州政府的经济开发负责人，参与日产汽车、普利司通等日企在该州的业务开展。

特朗普在大选中曾表示，“驻日大使非常重要。必须与日本进行谈判。美国一直用的是没有商务能力的人”，可见他应该对哈格蒂作为企业家的能力颇为期待。（完）