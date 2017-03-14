日防相出庭森友诉讼记录曝光 本人否认政治责任

日防相出庭森友诉讼记录曝光 图为“森友学园”民事诉讼庭审资料的复印件。出庭当事人等一列中有“原告代理人 稻田朋美”的记录。图片部分地方经过处理。（共同社）

【共同社3月14日电】13日对相关人士采访获悉，法院庭审记录显示，日本防卫相稻田朋美曾在2004年12月以原告方代理人律师的身份在笼池泰典担任理事的大阪市学校法人“森友学园”发起的民事诉讼第一轮口头辩论中出庭。稻田14日在内阁会议后会见记者时解释称能够推测当时曾出庭，但并不记得出庭事宜，强调其在国会上答辩称“也没有进行过审判”并非作假。稻田表示一旦证实确曾出庭，将对答辩加以更正。但她否认自身的政治责任。

此外稻田还曾答辩表示“不曾接下案件，并非顾问律师。”民进党干部就记录内容驳斥称“与国会答辩大相径庭”，计划在国会追究其责任。

稻田会见记者时就出庭一事解释称，“我推测可能是曾代替有事不能出席的丈夫出庭”，并强调“完全不记得”本人出庭一事。关于与国会答辩相矛盾一事，稻田表示“答辩是基于个人记忆所做出的，并不认为存在作假。”

对于有关其自身政治责任的提问，稻田予以否认称“并不需要为这一事件而负起政治责任。”

森友学园2004年10月向大阪地方法院提起诉讼，请求注销大阪市淀川区的土地与建筑抵押权。当时诉状中原告诉讼代理人写有稻田与丈夫稻田龙示等人的名字。地方法院留下的第一次口头辩论庭审记录中，稻田的名字也在“出庭当事方等”一列中出现。

民进党参院议员主席小川敏夫在13日的参院预算委员会会议上指出，涉及该学园的民事审判准备书面资料中，稻田及其丈夫的名字出现在诉讼代理人律师一列。稻田对此答辩称“笼池夫妇所谓‘进行了法律咨询’的说法纯属捏造。”

稻田1985年成为一名注册律师，夫妻两人共同隶属于大阪市一家律所。2005年8月，稻田在时任首相小泉纯一郎邮政解散大选中从福井1区参选并首次当选。（完）