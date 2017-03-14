详讯：东芝再次推迟提交季报 将出售过半数西屋电气股份

【共同社3月14日电】处于经营重组期的东芝14日公布消息称，当天向关东财务局申请再次推迟提交包括2016财年前三财季合并财务报表在内的“季报”，并获得了批准。主要原因是围绕已开始研究破产处理的美国核电子公司西屋电气（WH）问题尚未获得审计机构的认可。新的提交期限为4月11日。公司还透露将出售过半数西屋电气的股份，将其踢出合并财务报表范围，防止未来出现损失。

这是东芝继2月14日后第二次推迟提交财报。2015年因财务造假问题，东芝被东京证券交易所指定为敦促改善内部管理的“特设注意市场股票”。虽然关东财务局对于再次延期申请给予了批准，但预计东京证交所将进一步严格审查其经营管理制度，维持上市或将受到负面影响。

下午4点起东芝社长纲川智将在东京总部召开记者会，就推迟提交财报的背景进行说明。

第一次推迟提交财报时，东芝当时的解释是西屋电气为推进美国核电建设而收购的美国芝加哥桥梁与钢铁公司/石伟公司（CB&I/Stone and Webster）被曝巨额亏损，公司高层涉嫌为加以粉饰而“施加了不当压力”。

之后，审计机构主张还需要对有关S&W过去的财报展开调查。东芝认为需要开展追加调查，因此决定再次延期。

东芝方面发表评论称：“对给股东及投资者为首的社会各界造成巨大的困扰与担忧，再次深感抱歉。”（完）