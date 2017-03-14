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大阪世博会申办最终方案出炉 主题为“生命闪耀未来社会”

2017年03月14日

大阪2025年世博会申办最终方案出炉

大阪2025年世博会申办最终方案出炉

3月13日下午，大阪府知事松井一郎出席在大阪市召开的讨论2025年世博会申办计划的经济产业省专家会议，左为体育记者、专家会成员增田明美。（共同社）

　　【共同社3月14日电】讨论2025年世博会申办计划的日本经济产业省专家研讨会13日在大阪召开会议，汇总了主题为“生命闪耀未来社会的设计”的报告最终方案。日本政府将向公众征集意见，经内阁会议批准后计划于5月底前正式向国际展览局（BIE）提交申办申请。

　　提出“向人类健康与长寿发起挑战”的大阪府政府基本构想被变更，会后大阪府知事松井一郎给予肯定称“主题变得更加广泛”，他认为申请筹备工作已就绪。以经团联主席榊原定征为首的全国申办委员会最快将于3月下旬成立，官民一体的申办活动将全面拉开帷幕。

　　另一方面，经产省为提高对世博会的认知度，在其官方主页上公布了关西话起草的报告草案资料。其中称世博会是“为解决人类共同的乱七八糟的问题而建言献策的平台”，并就具体内容写到“比方说啊，精神疾病”。大阪府政府官员对此批评称：“这是侵犯人权。”经济产业相世耕弘成14日在内阁会议后的记者会上道歉并表示将撤回不当言论。

　　世耕表示“事先未得到说明，即使从作为关西人的我来看也不认为妥当”，透露已向事务方下达指示要求删除关西话版本。经产省当天上午已从主页上删除了关西话版。

　　最终方案中主会场位于大阪湾的人工岛梦洲（位于大阪市），同时还将在关西各地举办相关活动。会期为2025年5月至11月，总计185天，基本方案为每天上午9点至晚上10点，还将研究限定时间与营业设施的24小时活动方案。

　　方案预测世博会将给全国带来1.9万亿日元（约合人民币1144亿元）的直接经济效应，并对间接效应进行了预估。预计将吸引2800万至3000万人次入场，会场建设费用为1250亿日元。运营开支为800亿至830亿日元，较大阪府政府估算额高出约100亿日元。

　　活动以体验型为主，分为“健康”、“体育”等10多个领域。方案提出打造一届“超越常识，方便任何人参与的世博会”，并写入将由模仿动漫形象的机器人担任会场引导等内容。（完）

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