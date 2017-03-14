美电力公司向三菱重工索赔案未获国际商会支持

【共同社3月14日电】日本三菱重工业公司14日宣布，有关美国加州圣奥诺弗雷核电站反应堆报废一事，国际商会（总部设在巴黎，ICC）勒令三菱重工向采购零部件的美国南加州爱迪生电力公司（SCE）支付约1.25亿美元。

作为报废原因的蒸汽发生器制造方三菱重工和爱迪生公司在损失负担额上存在很大分歧。爱迪生公司此前向ICC申请仲裁。爱迪生公司索赔额度为66.67亿美元，三菱重工认为自身的主张获得了支持。ICC还在裁定中勒令爱迪生公司向三菱重工支付仲裁费用5800万美元。

圣奥诺弗雷核电站因三菱重工生产的蒸汽发生器管道漏水而在2012年1月底紧急停用。因重启迟迟无望得到美国核能管理委员会（NRC）的批准，爱迪生公司2013年6月决定将之报废。

爱迪生公司2013年10月因不服三菱重工不进行全额赔偿而申请仲裁，之后确定最终的索赔额为66.67亿美元。另一方面，三菱重工则主张责任上限仅为1.37亿美元，一直持争锋相对态度。

三菱重工称，“我们的主张得到了支持非常感谢。目前正在详细查看裁决内容，但仲裁上有保密义务，详细情况无可奉告。”

爱迪生公司向加州中部和沿岸等地区的约1500万人供电。（完）