详讯：日防相出庭森友诉讼记录曝光 道歉但否认辞职

日本防卫相称推测曾出庭森友诉讼 3月14日上午，日本防卫相稻田朋美在内阁会议结束后就自身出庭森友诉讼的记录在首相官邸会见记者，称能够推测当时曾出庭。（共同社）

【共同社3月14日电】13日对相关人士采访获悉，法院庭审记录显示，日本防卫相稻田朋美曾在2004年12月以原告方代理人律师的身份在笼池泰典担任理事的大阪市学校法人“森友学园”发起的民事诉讼第一轮口头辩论中出庭。稻田14日在参院预算委员会理事会上通过自民党理事作出解释，称“法院的记录真实无误，我想是我的记忆出错了。”稻田13日曾在参院预算委员会会议上答辩称未参与诉讼，14日下午她在众院全体会议上收回相关发言并道歉。

关于其去留问题，稻田否认将辞职，称“今后也将继续诚心诚意地工作。”民进党等在野党则以“虚假答辩”为由追究责任，拟要求其辞职。稻田13日就有关与笼池的关系答辩称，“不曾接下案件，并非顾问律师。也没有进行过审判。”

稻田在会见记者时就出庭一事解释称，“我推测可能是曾代替有事不能出席的丈夫出庭”，并强调“完全不记得”本人出庭一事。关于与国会答辩相矛盾一事，稻田表示“答辩是基于个人记忆所做出的，并不认为存在作假。”

对于有关其自身政治责任的提问，稻田予以否认称“10年来一直中断（与笼池的）关系是千真万确的。应该不需要为这一事件而负起政治责任吧。”

在记者会前，稻田已向首相安倍晋三汇报“相关事实正在调查之中”。她在预算委员会理事会上解释称，与森友学园的顾问协议由其丈夫签署，或许确属事实。安倍在众院全体会议上就稻田表示，“希望她切实负起说明责任，今后继续诚实地履行公务。”

民进党政调会长大串博志在记者会上批评说“应当辞职。没有担任防卫相的资格。”国会对策委员长山井和则在记者会上透露，将在14日下午的朝野政党国对委员长会谈上要求稻田辞职。

森友学园2004年10月向大阪地方法院提起诉讼，请求注销大阪市淀川区的土地与建筑抵押权。当时诉状中原告诉讼代理人写有稻田与丈夫稻田龙示等人的名字。地方法院留下的第一次口头辩论庭审记录中，稻田的名字也在“出庭当事方等”一列中出现。

民进党参院议员会长小川敏夫在13日的参院预算委员会会议上向稻田追究责任。稻田对此答辩称：“笼池夫妇所谓‘进行了法律咨询’的说法纯属捏造。”

稻田1985年成为一名注册律师，夫妻两人共同隶属于大阪市一家律所。2005年8月，稻田在邮政解散大选中从福井1区参选并首次当选。（完）