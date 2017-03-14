东电投入机器人调查燃料碎片因设备故障而中断 图为东京电力福岛第一核电站1号机组。2月25日摄于福岛县。（共同社）

【共同社3月14日电】东京电力公司14日为弄清福岛第一核电站1号机组熔落核燃料（燃料碎片）的状况，开始向反应堆安全壳内部投入装有摄像头等仪器的自动行走机器人进行调查，但在准备投放机器人时因设备故障而中断作业。公司将在调查原因后于15日以后重新实施。

据推测1号机组内的几乎所有燃料都已从压力容器熔落，堆积在安全壳底部的水中，若能实际进行拍摄将可首次确认燃料碎片。此次调查计划持续4天。

东电希望将调查结果作为研究报废作业最大难关燃料碎片取出方法时提供参考。

据东电透露，他们将把棒状机器人从安全壳贯通部位的开孔投入其中。在一层部分变形为“コ”字形，随后通过作业用脚手架向调查地点移动。由于压力容器地基开口部分可能有燃料碎片流出，机器人将从开口部位上部的格子形脚手架的缝隙放下连在缆线上的摄像头和辐射计，在被放射性物质污染的水中进行拍摄和辐射检测。此外还计划对排水沟上部附近进行调查，并采集和分析污水中的浮游物。

1号机组2015年4月投入改良前的“コ”字形机器人对一层的脚手架部分进行了调查，但机器人在中途被困。东电还在今年1～2月对2号机组安全壳内部进行了调查，拍摄到压力容器正下方的脚手架破损及可能是燃料碎片的堆积物，但未能直接确认燃料碎片。（完）