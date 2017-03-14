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2017年03月14日 21時29分

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东芝拟退出海外核电业务

2017年03月14日

　　【共同社3月14日电】处于经营重组期的东芝公司14日发布消息称，将出售持续巨额亏损的美国核电子公司西屋电气（WH）的过半数股份。东芝考虑退出海外的核电业务。包括2016财年前三财季（4月至12月）合并财务报表在内的“季报”提交被再次推迟，新日期为4月11日。

　　这是由于西屋电气的亏损尚未获得审计机构的认可，因财务造假问题而动摇的东芝的信用进一步下跌。

　　东京证券交易所14日宣布，15日起将东芝股票指定为有退市风险的“监理股票”。东芝社长纲川智在位于东京的总部召开记者会，道歉称：“给所有相关人士带来诸多麻烦，再次致以深深的歉意。”

　　东芝还给出了2019财年合并财报销售额将达4.2万亿日元（约合人民币2520亿元）的预测。受拆分半导体业务组建新公司并出售股份，以及今后缩小核电业务的影响，这一数字比2016财年销售额预期减少了1.32万亿日元。

　　这是东芝继2月14日后第二次推迟提交财报。关东财务局接到东芝的申请并予以批准。东芝因2015年财务造假问题，被东京证交所指定为敦促改善内部管理的“特设注意市场股票”。再次延迟提交财报后，预计东交所将进一步严格审查其经营管理体制，维持上市或受到负面影响。（完）

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