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美中首脑拟4月初举行会谈 力争缓和紧张关系

2017年03月14日

　　【共同社华盛顿3月14日电】美国白宫发言人斯派塞在13日的记者会上称，正在筹备美国总统特朗普与中国国家主席习近平间的首脑会谈，期待此次会谈有助于应对持续核及导弹开发的朝鲜，缓和与强烈反对美军最尖端陆基导弹拦截系统“萨德”（THAAD）部署至韩国的中国之间的紧张关系。

　　据美中关系消息人士透露，首脑会谈力争在4月内举行，出现了4月6日至7日实施的方案。CNN电视台援引政府高官的话称，特朗普将在南部佛罗里达州招待习近平。

　　主张“美国第一”的特朗普希望引来对美贸易顺差巨大的中国在经济层面作出让步。今年下半年，中国将召开中国共产党第十九次全国代表大会，习近平领导班子似乎希望两国关系早日趋于稳定。美中两国能否缓和紧张局势，或将直接左右亚洲安全和国际经济。

　　斯派塞指出，双方将就朝核问题等互相关心事项展开广泛磋商。他预计随着本月18日起美国国务卿蒂勒森访华，首脑会谈的日程等将被公布。预计蒂勒森此行将为实现首脑会谈而与中方进行最后阶段的磋商。

　　特朗普对中国的贸易政策和南海军事基地建设提出谴责，中国则在南海问题上摆出了决不妥协的态度。特朗普与日本首相安倍晋三2月会谈中曾确认尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是美国对日防卫义务的适用对象，中国则表示了反对。

　　美国政府为遏制朝鲜核及导弹开发等而谋求合作，因而此次首脑会谈会如何描绘美中关系蓝图备受瞩目。

　　美国网络媒体Axios报道称，美中首脑会谈将在佛罗里达州棕榈滩高档别墅“马阿拉歌””（Mar-a-Lago）举行。特朗普曾在该处招待了安倍。（完）

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