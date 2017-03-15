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G20财长会议拟就抗衡“保护主义”持续交涉

2017年03月14日

　　【共同社3月14日电】预定17、18两日在德国巴登-巴登举行的二十国集团（G20）财长和央行行长会议的议题14日基本确定。G20能否仍明确提出一贯重视的“与保护主义相抗衡”是焦点，预计将在关注美国特朗普政府举措的同时，持续交涉到最后关头。各国将达成避免货币贬值竞争的基本共识，并确认为防止跨国企业逃税加强合作。

　　这将是特朗普政府上台后的首次G20财长会议，日方将由财务相麻生太郎和日本央行行长黑田东彦出席。各国关注点或集中在如何与主张“美国第一主义”的特朗普政府构建关系。

　　在美国和部分欧洲国家内向型趋势增强的背景下，确认自由贸易对全球经济发展的价值将成为讨论的核心。据路透社消息，欧盟（EU）将明确反对保护主义，而美国则将主张推进“公平开放的贸易”。反映以解决本国贸易赤字为优先的美国意向，联合声明的表述是否会变得与以往不同，将受到关注。

　　关于避免为利于本国出口的货币贬值竞争的重要性，包括美国在内的各国预计都将表示赞同。不过，美国总统特朗普公开表示对美元升值担忧，批评日本及中国等的汇率政策，协议的实际效力将受到考验。

　　在防止企业逃税的措施方面，则将根据确定不合作国家及地区的标准，加紧制作不合作国家名单。美国政府正在考虑是否采用的“边境税”也有可能成为议题。

　　国际货币基金组织（IMF）1月发布的《全球经济展望》报告指出，2017年全球经济增长率预期为3.4%，2018年为3.6%，基本维持稳健。不过，如果保护主义政策蔓延，或将导致国家间贸易停滞、经济增长放缓。G20会议也将讨论上述风险因素。（完）

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