详讯：东芝拟退出海外核电业务

东芝拟退出海外核电业务 3月14日下午，东芝社长纲川智在位于东京都港区的公司总部召开记者会，就再次推迟发布财报道歉。（共同社）

【共同社3月14日电】处于经营重组期的东芝公司14日透露，正在讨论将美国核电子公司西屋电气（WH）申请适用《美国联邦破产法》第11条作为备选项之一。在通过破产处理对持续产生巨额亏损的状况有所遏制的基础上，2017财年内将出售西屋电气过半数股份，从而在合并财务报表中剔除该公司，防止西屋电气巨亏对东芝本身产生不良影响。东芝计划维持日本国内核电业务，但实际上退出海外的核电业务。

原定本月14日提交的包括2016财年前三财季（4月至12月）合并财务报表在内的“季报”被再次推迟，新的提交期限为4月11日。东京证券交易所鉴于东芝2015年曝出财务造假问题，决定从本月15日起将其指定为有退市风险的“监理股票”。

东芝将向东交所提交旨在解除“监理股票”指定的文件，但再次推迟提交财报势必会对维持上市产生负面影响。尚不清楚西屋电气是否有买家接盘，恢复财务造假问题曝光以来摇摇欲坠的信用似乎还尚需时日。

东芝社长纲川智在位于东京的总部召开记者会，就适用破产法称“存在多个备选项”。有分析认为，西屋电气将先进行破产处理以减轻买家负担，然后再尝试出售。纲川对再次推迟财报道歉称“致以深深的歉意”。

关于对业绩的影响，东芝给出了2019财年合并财报销售额将达4.2万亿日元（约合人民币2520亿元）的预测。受拆分半导体业务组建新公司及缩小核电业务的影响，这一数字比2016财年销售额预期减少了1.32万亿日元。

到2016财年末的今年3月底，东芝预计将资不抵债，即使能维持上市也将降级至二板市场基本已成定局。

这是东芝继2月14日后第二次推迟提交财报。东芝解释称，西屋电气经营层干部涉嫌施加“不当压力”以减少损失确为事实。由于出现了再次确认以往财报的必要性，因此向关东财务局申请推迟发布财报并获批。

东芝15日将向各交易银行说明现状，并请求在4月以后维持贷款。（完）