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2017年03月15日 02時25分

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追踪安倍晋三首相（14日）

2017年03月14日

<上午>

08:24 从公邸至官邸。

08:32 出席内阁会议。

08:42 向国家公安委员会委员安藤裕子颁发任命书。

08:45 会见防卫相稻田朋美。

09:40 会见官房副长官萩生田光一。

10:21 会见经济产业相世耕弘成、经济产业省的事务次官菅原郁郎、通商政策局局长岛田隆。

11:04 会见外相岸田文雄、外务省事务次官杉山晋辅。

11:19 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、外务省事务次官杉山晋辅。

11:56 会见内阁情报官北村滋、防卫省情报总部长宫川正。

<下午>

12:53 抵达国会。

12:56 会见防卫相稻田朋美。

13:02 出席参院全体会议。

14:55 返回官邸。

15:11 会见外务省的外务审议官秋叶刚男、北美局局长森健良。

15:49 会见自民党干事长二阶俊博、代理干事长下村博文。

16:20 会见自民党副总裁高村正彦、政务调查会长茂木敏充。

16:43 会见阿曼协商会议主席马瓦利、驻日大使MUSLAHI等。

17:11 接受美国哈佛大学肯尼迪学院学生的礼节性拜访。

17:25 出席经济财政咨询会议。

18:14 会见自民党国际局局长田中和德。

18:24 出席向美国众议院前议长博纳授予勋章的仪式。

18:38 抵达公邸，主持晚宴。

20:01 送别美国众议院前议长博纳。在公邸住宿。（完）

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