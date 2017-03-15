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独家：日本经产相访美拟提议支援天然气出口

2017年03月14日

　　【共同社3月14日电】14日获悉，关于日本经济产业相世耕弘成16日在出访地美国华盛顿与能源部长佩里等的会谈计划，日方正在研究提议对美国液化天然气（LNG）出口提供支援。预计在副首相兼财务相麻生太郎与美国副总统彭斯的“高层经济对话”中进行讨论。

　　日本政府希望通过支援美国向亚洲各国出口LNG，促进解决被特朗普政府作为主要政策课题的削减贸易逆差问题，争取在日美谈判中避免矛头指向日本的汽车和农业领域。

　　世耕15日至18日访问华盛顿。16日还计划与商务部长罗斯、国家经济委员会（NEC）主任科恩会谈，讨论日美经济合作事宜。

　　在与佩里的会谈中，作为出口支援举措，世耕计划告知日本企业将参与建设LNG液化基地，千代田化工建设公司和IHI等将参与其中，旨在为特朗普政府力争实现的扩大就业作出贡献。

　　美国正在建设的LNG生产设施共有4处，包括得克萨斯州的自由港基地、路易斯安那州的卡梅伦基地等。

　　日本计划的是：自由港基地的LNG客户将是东京电力控股和中部电力公司共同运营的火力发电公司“JERA”以及大阪燃气公司等，卡梅伦基地的LNG客户为三菱商事和三井物产公司。

　　美国总统特朗普已在施政方针演说中表示，将向基础设施建设投入政府和民间资金共1万亿美元。（完）

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