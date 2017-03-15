日防相承认曾为森友学园出庭并道歉 安倍表态力保

日防相承认曾为森友学园出庭并道歉 3月14日下午，日本防卫相稻田朋美出席参院预算委员会会议，表情严肃地倾听民进党议员提问。（共同社）

【共同社3月14日电】日本防卫相稻田朋美14日出席参院预算委员会会议，撤回了13日作出的未参与大阪市学校法人“森友学园”诉讼的发言并道歉。她表示“已确认2004年12月9日在法院出庭，因此做出更正并致歉”。首相安倍晋三在众院全体会议上强调“希望她今后继续诚实地履行公务”，力保稻田无需辞职。在野党则要求稻田辞职。

在参院预算委员会会议上，稻田就和学园签订的顾问律师协议表示：“是我丈夫签订的，之后（律师）事务所改为法人单位。（作为成员之一的我）不能说完全没有责任”。民进党基于“政治资金收支报告”指出稻田2007年分别接受了现已表示将辞去学园理事长职务的笼池泰典及其妻子的个人政治捐款。稻田对此表示：“记不得了。但或许正如指出的那样。”

稻田称笼池及其妻子2007年出席了自己的政治资金聚会，认为“估计购买了聚会券”。

关于13日在预算委员会答辩称“不曾接下案件，并非顾问律师，也没有参加过（法院）审理”，稻田解释说：“因为对自己的记忆有自信，所以未作确认就回答了”。她反复表示“更正并道歉”，对自身的去留问题则强调“今后也将努力诚实答辩，诚心诚意地工作”，再度否认会辞职。（完）