夏普社长表态将加强日本国内生产 否定裁员

夏普社长表态将加强日本国内生产 3月14日下午，夏普社长戴正吴在堺市接受采访。（共同社）

【共同社3月15日电】正在经营重组的夏普公司社长戴正吴14日接受共同社采访，表示将增加生产液晶面板的龟山工厂（位于三重县龟山市）人员等，加强日本国内工厂的生产体制。他还明确否定会在日本国内据点裁员，强调为改善业绩将通过海外子公司的统筹合并等，推进经营合理化。

戴正吴指出龟山工厂是液晶领域中最重要的据点，在担任社长后已增加了约250名员工，今后几年内将再确保250人左右的技术人员，也考虑将他们投入公司重视的新一代面板“有机EL”开发。

关于通过识别语音而运转的新一代IT家电，戴正吴表示将探讨除中国大陆外，也在八尾工厂（大阪府八尾市）生产。生产液晶电视的栃木工厂（位于栃木县矢板市）将不与其他据点统筹合并，打算让其负责开发新一代超高清8K电视。

戴正吴还明确表示不会在日本国内裁员，称这是基本方针。但对于雇用环境不同的海外公司，则表示情况略有不同。似乎是考虑到夏普子公司众多的中国大陆，他透露将于2017财年以后通过统筹合并等，推进结构性改革。

戴正吴还提及工作方式改革的重要性，指出正在修订工作调动制度，力争让员工能与家人在一起。他还透露以地方工厂为中心，已启动了减少调动至较远地区工作的举措。（完）