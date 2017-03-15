日本与沙特加强民间合作 签署多项合作备忘录

日本与沙特加强民间合作 3月14日下午，沙特经济和计划部长法基赫（左）和日本经济产业相世耕弘成在会谈前握手。（共同社）

【共同社3月15日电】日本经济产业相世耕弘成14日在东京会见了沙特经济和计划部长法基赫，双方确认将根据13日达成的两国合作协议《日本与沙特愿景2030》在广泛领域加强合作。在民间层面，丰田汽车等20家日本企业及团体也与沙特企业等交换了业务合作备忘录。

日方交换备忘录的有日本交易所集团（JPX）、瑞穗银行等国内三大银行、东京电力控股等共计20家单位。

日本与沙特两国政府将为设立经济特区加快合作，此举旨在通过简化法人登记和改善派驻人员的居住环境为日本企业在沙特开展业务提供支持。

在金融领域，JPX与沙特证交所签订了全面合作协议。双方考虑在金融产品开发及在对方交易所的重复上市等广泛领域开展合作。两国政府还一致同意就邀请沙特阿美石油公司赴东京证交所上市加快协商。

瑞穗银行与正在解决因人口骤增导致的住宅短缺问题的沙特国有房地产公司签署了业务合作备忘录，将为日本企业参与沙特的城市开发计划提供支持。

此外，瑞穗银行、三菱东京日联银行及三井住友银行还与沙特投资促进机构“沙特投资总局”分别签署业务合作备忘录，将通过提供市场动向信息、举办研讨会等帮助各行的客户企业进驻沙特。（完）