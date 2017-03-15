美国退出后的首次TPP相关会议在智利开幕 当地时间3月14日，智利外长穆尼奥斯在比尼亚德尔马召开的太平洋联盟会议上致辞。（共同社）

【共同社比尼亚德尔马3月14日电】正在智利中部的比尼亚德尔马出席美国宣布退出后的首次跨太平洋伙伴关系协定（TPP）部长会议的日本内阁府副大臣越智隆雄当地时间14日透露，他与包括东道主智利在内的5个参加国的部长等举行了个别会谈，分别确认了TPP的经济和战略意义以及参加国间进行沟通的重要性。

与TPP部长会议相关的一系列会议于14日开幕。能否在亚太地区为没有美国的多边贸易协定描绘未来将是会议的焦点所在。

与越智会谈的5国除了智利外，还有加拿大、墨西哥等从经济规模来看具有较大发言权的国家。15日的部长会议上，各国确认TPP的意义和同意继续对话的可能性增大。

14日，由智利、墨西哥、秘鲁等中南美4国组成的“太平洋联盟”召开了部长会议。15日的TPP部长会议之后将举行“高级别对话”，中国、韩国等也将参加。

智利外长穆尼奥斯在14日的记者会上表示，预计15日的对话将探索太平洋联盟与东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）以及东盟（ASEAN）扩大贸易和投资的可能性。

澳大利亚、新西兰等国对于在没有美国的情况下让TPP在11个国家生效持积极态度。日本虽然也将11国生效列为“选项”（政府人士语），但仍将力争让美国也加入进来。另一方面，秘鲁则将摸索用太平洋联盟与东盟间的协定替代TPP。（完）