详讯：美国贸易代表提名人称日本是第一目标

【共同社华盛顿3月14日电】美国贸易代表办公室（USTR）代表提名人罗伯特·莱特希泽14日在国会参院的提名听证会上就农业领域的贸易谈判称：“日本将成为第一目标。”他表示将强烈要求日本在农业领域开放市场。

莱特希泽还表示，将与日本等跨太平洋伙伴关系协定（TPP）参加国推进双边谈判，“力争达成超越TPP的协议”。美国将迫使谈判对手对关税及非关税壁垒做出调整使其对美国更为有利，日本必将面临更严峻的谈判。

莱特希泽称：“对日本开放农产品的要求优先度很高。无法理解日本在农产品贸易中至今仍留有众多壁垒。”

上世纪八十年代里根政府时期担任USTR副代表的莱特希泽曾迫使日本同意主动限制钢铁出口。

听证会上，莱特希泽表示，根据特朗普总统的“美国第一”主义将力争实现“更加自由和公平”的贸易。他强调“将以严厉态度”应对贸易争端，并将在保护知识产权方面积极行动。

宣称要对通过引导本币贬值扩大出口的国家加强对策的特朗普屡次主张把中国列为汇率操纵国。对此，莱特希泽仅表示“我认为过去（中国）是操纵过汇率，但不了解现状”。他同时暗示，为了纠正巨额对华贸易逆差，将积极运用反倾销关税等手段加强应对。（完）