大分县着力招揽豪华客船 瞄准欧美香港富裕人群

【共同社3月15日电】据日本大分县的《大分合同新闻》日前报道，该县为迎接2019年橄榄球世界杯，瞄准欧美、香港的富裕人群全面展开吸引游客的措施，积极招揽中小型豪华客船。大分县将开发符合外国人口味的菜单并加强信息传播力度等，致力于提升大分“美食”的魅力。

县方介绍称，巡游濑户内海的豪华客船在欧美富裕人群中人气高涨。该县携手别府市动员海外船只公司的国内代理店让客船停靠别府港口，并宣传温泉观光。今年5月中旬计划有两艘高级客船停靠，将享受温泉等。

该县正在探讨开发设想豪华客船的周游行程，展开向船只公司等招揽的活动。此外还有意与致力于招揽游轮的地方政府携手，加强宣传力度。

对于推动游客长期逗留及扩大消费，“美食”也举足轻重。1月，全球著名的香港美食家蔡澜参加面向富裕人群的旅行团到访该县各地，有望发挥口碑效应。

该县本月6日起邀请英国美食记者，着手调查欧美人喜爱的旅游素材。今后也将推进使用县产食材的面向欧美人士的菜式开发等工作，同时致力于在米其林指南等媒体上发布信息。

该县企划振兴部部长广濑祐宏10日在县议会全体会议上答辩称：“将配合面向欧美的宣传战略，着力招揽豪华客船。为了除亚洲外也从欧美招揽游客以及吸引回头客，将努力传播大分的‘美味力量’。”广濑在回答议员岛幸一（自民党）的一般质询时作出了上述发言。（完）