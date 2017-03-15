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日本将扩大安装“光警报装置” 支援听力障碍者疏散

2017年03月15日

日本将扩大安装“光警报装置”

日本将扩大安装“光警报装置”

图为福利设施利用“光警报装置”实施疏散训练。天花板左上角的明亮闪光是光警报装置。2016年2月摄于东京都目黑区。（图片不出售）（共同社）

　　【共同社3月15日电】日前获悉，为促使听不见紧急火警铃声的听力障碍者在火灾发生时能够迅速疏散，日本总务省消防厅汇总了首份通过灯光明暗通知紧急事态的“光警报装置”相关指南。指南要求在车站、机场和福利设施等公共场所安装这一装置，已通知全国各地政府。消防厅表示“装置的有效性已通过专家试验得以证实”，要求扩大安装场所。

　　《消防法》施行令规定，除达到一定规模的车站与机场外，敬老院、残障人士入住设施等也有义务安装自动感测火灾发生并发出通知的警铃等。然而由于听力障碍者无法通过铃声察觉危险，声音以外的通知方式成为了当务之急。

　　据消防厅透露，光警报装置安装于天花板、墙壁等处，一旦感测到火灾发生，将通过灯光明暗强调视觉效果。据悉，目前羽田机场国际线航站楼与部分福利设施已安装该装置，但尚未在全国范围内推广。

　　消防厅去年秋天经由专业人士和残障人士组成的研讨会讨论后，制定了首份指南。关于机场、车站和福利设施等，指南指出希望在听力障碍者附近无能够告知火灾或诱导疏散的人员的地点进行安装，并敦促听力障碍者较多前往的商业设施等视需要安装。

　　在天花板较高的场所，指南建议安装在距地板10米以内的位置，要求采用色觉异常者也能发现的白色光。

　　曾参加使用该装置的疏散训练的东京都目黑区听力障碍者协会主席山下智惠子（69岁）表示“通过强光的明暗，即使低着头也能第一时间知道需要疏散”，对该装置的普及表示期待。山下称由于几乎失聪，曾有过直到地板淹水才发现暴雨的经历。她强调：“对听力障碍者的支援还不够完善，希望也能推进安装电子公告板让我们能掌握所发生的状况。”（完）

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