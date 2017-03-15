中国2016年专利申请继续增加 数量逼近日本

【共同社日内瓦3月15日电】世界知识产权组织（WIPO）15日公布了2016年全球企业等申请注册国际专利的统计数据。按国家及地区分类的统计中，中国的申请数量较上年增加44.7%至43,168项位列第三，紧跟排名第二、为45,239项的日本之后。排名榜首的美国为56,595项。

近年来中国的申请数量骤增，WIPO指出“若维持这一势头，可能在两年内超越美国”。全球的专利申请数量增加7.3%，达到约23.3万项。

按企业分类的统计中，中国通信设备巨头中兴通讯（ZTE）与华为技术分别占据第一、第二。排名第三的是美国通信技术巨头高通公司。进入榜单的日本企业分别是排名第四的三菱电机和排名第十的索尼。

申请专利的领域方面，排名榜首的数码通信占整体的8.5%，次之的电脑技术占8.2%，第三的电子机械类占6.9%。

WIPO还公布了2016年申请国际商标和国际设计权的统计数据。有关国际商标权的按国家及地区分类统计中，排名第一的是美国，其后依次为德国和法国，同比增加68.6%的中国排名第四。国际设计权排名前三的分别为德国、瑞士、韩国，日本的申请数量大幅增至上年的2.1倍。（完）