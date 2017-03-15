2017年“春斗”主要企业基本工资涨幅小于上年

【共同社3月15日电】日本2017年的“春斗”（春季劳资谈判）15日迎来主要企业的集中答复日。在最大焦点提高基本工资方面，丰田汽车低于上年等，许多企业出于对特朗普经济政策的担忧连续两年低于上年谈妥的水平。虽然已是连续4年增加基本工资，但政府要求的“增幅至少与上年持平”落空，安倍政府主导的“官制春斗”开始显现局限性。

另一方面，在反映近期业绩的奖金方面，丰田、日产和本田均给出满额回应。日立制作所、三菱电机也以接近工会要求的水平达成妥协。

引领春斗行情的汽车及电子电器巨头因日元升值业绩受到挤压，加之一旦美国政府出台具体的保护主义政策，在主力的美国市场上的经营战略也可能面临调整。经营方因未来充满不确定性对导致人工费永久性增加的基本工资上调坚持谨慎态度，未同意大幅提高工资水平。不过，在奖金方面接受了工会的要求。

各大车企工会要求月基本工资与上年相同，增加3000日元（约合人民币180元）。龙头企业丰田同意增加1300日元，外加育儿家庭津贴增加1100日元，总计改善2400日元。日产增加了1500日元，相当于上年的一半。而因高田安全气囊召回问题导致上年基本工资涨幅较小的本田今年将增加1600日元，较上年多了500日元。

由日立等公司工会组成的电机联合与上年相同，要求月基本工资增加3000日元以上。妥协额也力争与上年持平，为1500日元。不过松下、日立、NEC等5家巨头的答复额都只有1000日元。重组中的东芝和夏普的工会未参加统一斗争，没有提出提高基本工资的要求。（完）