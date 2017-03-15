日本政府通知冲绳县称不重新申请岩礁粉碎许可

【共同社3月15日电】围绕美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）搬迁至该县名护市边野古一事，日本政府15日正式书面通知冲绳县称不重新申请3月底到期的“岩礁粉碎许可”。知事翁长雄志曾示意即使重新申请也不会予以批准，政府此举避开了上述对抗措施，有意在4月以后也继续施工。冲绳县基于“需要许可”的立场将探讨采取法律措施。翁长将在16日召开记者会表明如何应对。

中央政府结合当地渔协通过决议放弃施工现场渔业权一事，指出“渔业权已经消失，由于不属于县规中规定的‘设定渔业权的渔场内’，不再需要知事的许可。”

该县一直主张“渔业权的消失需要知事批准，渔业权现仍存在”，但政府就此附上了写有水产厅见解的文件。该文件称：“即使不经过批准，渔业权的消失也能成立，岩礁粉碎不需要获得许可。”

主管工程的防卫省冲绳防卫局负责人15日下午造访冲绳县政府大楼，递交了书面通知。

岩礁粉碎许可是在设定渔业权的水域实施破坏海底岩石等作业时需要的手续，同意边野古搬迁的前知事仲井真弘多下达了许可。

边野古搬迁工程正在推进，中央政府从2月6日开始实施海上主体工程，最快将于4月启动护岸建设。（完）