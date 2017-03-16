日方拟向美国务卿表态支持指定朝鲜为支恐国家 图为3月15日晚抵达东京羽田机场的美国国务卿蒂勒森。（共同社）

【共同社3月15日电】日本首相安倍晋三、外相岸田文雄16日将与美国国务卿蒂勒森在东京分别举行会谈。日方计划告知，若特朗普政府重新将朝鲜指定为美国施加单边经济制裁的“支持恐怖主义国家”，日本将予以支持。日方认为，为阻止金正恩体制下迅速推进的核与导弹开发，日美应展现合作施压态度。

蒂勒森已于15日晚抵达日本。作为历访亚洲的首站，他计划在日逗留至17日。据日本外务省介绍，这是蒂勒森就任后首次访日。

关于朝鲜对策，除发射弹道导弹外，把使用剧毒神经毒剂VX杀害金正男视作“朝鲜国家参与的恐怖行动”（日本政府高官语）的看法也是背景之一。通过由日美主导构筑国际包围网，也意在有助于解决绑架问题。

一系列会谈中，美政府“重新考虑对朝政策”预计将成为主要议题，日方将强调施压的必要性，希望能在美国的政策调整中有所反映。

双方预计还将再次确认尽快召开由外交及防务部门部长级官员参加的“日美安保磋商委员会”（2+2）会议。外长会谈后，两人将举行联合记者会。

金正男遇害后，特朗普政府着手讨论重新将朝鲜指定为“支恐国家”。美国曾于1988年将朝鲜指定为“支恐国家”，于2008年解除。（完）