Close

共同网

2017年03月16日 03時05分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

追踪安倍晋三首相（15日）

2017年03月15日

<上午>

09:25 从公邸至官邸。

09:27 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、外务省的事务次官杉山晋辅、外务审议官秋叶刚男。

10:37 会见自民党众议员田畑毅。该党选举对策委员长古屋圭司、该党爱知县支部联合会会长藤川政人在座。

11:01 会见自民党选举对策委员长古屋圭司。

11:30 接受世界旅游组织（UNWTO）秘书长瑞法依的礼节性拜访。

11:49 会见外务政务官武井俊辅。

<下午>

13:35 会见新日本宗教团体联合会理事长保积秀胤等人。

14:07 会见财务省的事务次官佐藤慎一、财务官浅川雅嗣、国际局局长武内良树。

14:39 接受中东的阿拉伯卫星电视台的采访。

15:06 会见日美国会议员联盟会长中曾根弘文、事务局局长武见敬三、前经济再生担当相甘利明。

15:52 会见助理官房长官兼原信克、外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治。

16:10 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、外务省的外务审议官秋叶刚男、欧洲局局长正木靖、防卫省防卫政策局局长前田哲。

16:44 国家安全保障局局长谷内正太郎、防卫省防卫政策局局长前田哲离开。

16:54 会见国际交流基金理事长安藤裕康、外务省国际文化交流审议官下川真树太。

18:01 迎接莫桑比克总统纽西并合影留念。

18:02 仪仗队行荣誉礼。检阅仪仗队。

18:11 与莫桑比克总统纽西举行首脑会谈。

18:58 参加签字仪式。出席联合记者会。

19:16 返回公邸。与昭惠夫人共同主持晚宴。

20:31 送别莫桑比克总统纽西。在公邸住宿。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月09日安理会召开紧急会议 日美韩拟构筑对朝包围网
  2. 2017年03月09日日本国际协力银行与中国国开行签订业务合作协议
  3. 2017年03月10日热点：震后六年继续摸索“重建奥运” 灾区寄望圣火接力
  4. 2017年03月11日侧记：马方确认金正男身份的手法引发猜测
  5. 2017年03月13日日本多地地方政府运用防灾APP发布信息

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网