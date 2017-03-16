追踪安倍晋三首相（15日）
2017年03月15日
<上午>
09:25 从公邸至官邸。
09:27 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、外务省的事务次官杉山晋辅、外务审议官秋叶刚男。
10:37 会见自民党众议员田畑毅。该党选举对策委员长古屋圭司、该党爱知县支部联合会会长藤川政人在座。
11:01 会见自民党选举对策委员长古屋圭司。
11:30 接受世界旅游组织（UNWTO）秘书长瑞法依的礼节性拜访。
11:49 会见外务政务官武井俊辅。
<下午>
13:35 会见新日本宗教团体联合会理事长保积秀胤等人。
14:07 会见财务省的事务次官佐藤慎一、财务官浅川雅嗣、国际局局长武内良树。
14:39 接受中东的阿拉伯卫星电视台的采访。
15:06 会见日美国会议员联盟会长中曾根弘文、事务局局长武见敬三、前经济再生担当相甘利明。
15:52 会见助理官房长官兼原信克、外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治。
16:10 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、外务省的外务审议官秋叶刚男、欧洲局局长正木靖、防卫省防卫政策局局长前田哲。
16:44 国家安全保障局局长谷内正太郎、防卫省防卫政策局局长前田哲离开。
16:54 会见国际交流基金理事长安藤裕康、外务省国际文化交流审议官下川真树太。
18:01 迎接莫桑比克总统纽西并合影留念。
18:02 仪仗队行荣誉礼。检阅仪仗队。
18:11 与莫桑比克总统纽西举行首脑会谈。
18:58 参加签字仪式。出席联合记者会。
19:16 返回公邸。与昭惠夫人共同主持晚宴。
20:31 送别莫桑比克总统纽西。在公邸住宿。（完）