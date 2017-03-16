详讯：美国反对日本参加禁核条约谈判

美国反对日本参加禁核条约谈判 2月11日，鉴于朝鲜发射了导弹，美国总统特朗普与日本首相安倍晋三在美国佛罗里达州出席记者会。双方在首脑会谈中再次确认了“核保护伞”的有效性。（共同社）

【共同社3月15日电】15日据多名日美外交消息人士透露，围绕本月底将开始的《禁止核武器条约》的多边谈判，美国特朗普政府表现出“强烈厌恶”，并向日本政府告知了反对其参加谈判之意。

奥巴马前政府也曾以“妨碍实际的核裁军”为由，对以日本为首的盟国参加谈判持否定性态度，但特朗普政府的态度可能更加强硬，日本被迫陷入艰难境地。

关于可否参加谈判，日本外务省称“政府整体正在讨论中”，而首相安倍晋三身边存在“从重视日美同盟的观点出发认为不应该参加”的意见。

一直以来表明有意参加谈判、从广岛选区当选议员的外相岸田文雄16日将在东京都内与美国国务卿蒂勒森举行会谈。预计也将结合会谈结果，并在与安倍进行磋商后最终决定日本的态度。

据上述消息人士透露，《禁止核武器条约》在上月岸田与蒂勒森的首次会谈中成为议题，两国外交部门还暗中进行了意见协调。在此过程中，美方使用“毫不掩饰强烈厌恶的言辞”（该消息人士语），表达了对日本参加谈判的反对。

美政府消息人士指出，美国反对包括日本在内的盟国参加条约谈判的立场保持一贯。日本政府高官表示：“特朗普政府对禁核条约的态度比奥巴马政府时期更严厉。”

鉴于特朗普在上月的日美首脑会谈中再次确认了“核保护伞”的有效性，该高官解释称日本政府内存在担忧，认为“若日本参加谈判，将对同盟关系造成中长期的损伤”。

基于联合国大会去年年底通过的决议，条约谈判将从本月27日起在纽约的联合国总部启动，但拥核国家美俄英法并不参加。中国出席了2月中旬的筹备会议，但尚不清楚是否会参加谈判。

日本没有出席筹备会议，要求废除核武器的核爆受害者团体及非政府组织（NGO）呼吁政府参加谈判。（完）