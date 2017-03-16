众参两院议长提出支持退位特例法的国会见解草案 3月15日，围绕日本天皇退位问题的各党派全体会议在众院议长公邸召开，提出了以制定仅限当今一代天皇允许退位的特例法为主要内容的国会见解草案。左起为参院副议长郡司彰、参院议长伊达忠一、众院议长大岛理森和众院副议长川端达夫。（共同社）

【共同社3月15日电】围绕日本天皇退位问题，众参两院正副议长15日在众院议长公邸召开各党派全体会议，提出了以制定仅限当今一代天皇允许退位的特例法为主要内容的国会见解草案。有关创设“女性宫家”等，草案明确写道政府将在特例法实施后迅速展开讨论，这是“各党派的共识”。草案提议具体的时间由各党派磋商后写入附带决议，建议特例法中有关天皇退位写入“国民抱有同感”的内容。17日还将再次召开会议做出最终决定，并告知首相安倍晋三。

政府的专家会议将于22日就国会见解再次展开讨论，于4月下旬汇总出最终建议。政府考虑于5月长假之后向国会提交特例法案，预计在本届国会期间实现制定。众院议长大岛理森在会议结束后的记者会上就国会见解草案强调：“已尽可能探寻了各党派的共同点。”民进党干事长野田佳彦肯定道：“我们的主张被相应地写入。”

国会见解草案指出，围绕稳定的皇位继承“政府应迅速加以研讨”。有关得出是否创设“女性宫家”的结论的时间，草案强调“希望（各党派）能为达成协议而努力”。

考虑到主张修改《皇室典范》的民进党，草案提出“在典范附则中加入表明特例法与典范关系性的规定”，并展示了包含“天皇退位”、“特例法与典范成一体”等表述的规定例文。不仅消除违宪的嫌疑，并且说明其“可成为将来的天皇退位之际的先例”。

考虑到天皇退位和新天皇即位的时期是由政令规定，草案提出了让皇室会议参与这一手续的方向性。

草案还提到了特例法的内容。除去年8月天皇发表视频讲话以来的经过以及皇太子的现状外，还要求设置有关天皇退位后称呼等的特例规定。

自由党在全体会议上对国会见解表示了反对。但大岛在记者会上称：“自由党也表示‘作为全体意见得到了很好的汇总’。”

民进党在15日的各党派全体会议召开之前举行了全体议员恳谈会，计划在16日的临时常任干事会上决定党的应对方针。（完）