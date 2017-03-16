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2017年03月16日 16時13分

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美国退出后的首次TPP参加国部长会议未表明方向

2017年03月16日

　　【共同社比尼亚德尔马3月15日电】美国宣布退出后的首次跨太平洋伙伴关系协定（TPP）部长会议15日在智利中部的比尼亚德尔马召开。不含美国的11个参加国在会后发表联合声明，对全球各地的保护主义动向表示担忧。不过由于各国意见存在分歧，此次未就今后的贸易框架表明具体方向。预计TPP将继续处于无法生效的状态。

　　声明确认了TPP的战略和经济意义，并表示在5月召开的亚太经合组织（APEC）贸易部长会议期间将再度召开TPP部长会议，继续展开对话。

　　智利外长穆尼奥斯在部长会议后的联合记者会上表示，会议确认将就今后的贸易框架探讨各种各样的备选项。日本内阁府副大臣越智隆雄在记者会上强调，首相安倍晋三向美国总统特朗普介绍了TPP的意义。不过，他也表示“不排除任何备选项”，对不包括美国使TPP生效也留下了余地。

　　15日部长会议后还举行了“高级别对话”，加上美国、中国、韩国和哥伦比亚，共有15国代表展开了磋商。除美国外的14个国家参加了联合记者会。据越智介绍，高级别对话中，美国代表谈到了经济形势等，但未提及TPP。据悉，部长会议上没有关于中国的讨论。

　　一系列会议14日拉开帷幕。14日，智力、墨西哥、秘鲁等中南美四国组成的“太平洋联盟”还召开了部长会议。

　　对于TPP，澳大利亚等国被认为对不含美国促使协定生效持积极态度，但马来西亚等国则持谨慎态度。智利等国还在摸索制定包括中国的新协定的可能性。（完）

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