详讯：日本央行决定维持货币宽松政策

【共同社3月16日电】日本央行16日召开货币政策会议，凭借多数赞成决定维持现行货币宽松政策。虽然物价呈现上升趋势，但距离央行提出的2%通胀目标依然遥远，因此判断有必要继续坚持现行的宽松政策。央行将通过短期利率负0.1%、长期利率在0%左右微调，来助推经济。

央行对国内经济现状的评估为“持续呈现温和复苏态势”，与之前相同。个人消费也维持“在就业和收入环境切实改善的背景下，坚挺走势继续”的判断。16日下午，央行行长黑田东彦将召开记者会。他对于加薪状况及美国的货币政策等作何评价将备受关注。

1月的日本全国消费者物价指数较上年同期上升0.1%，为近1年零1个月来再次转升。不过上升的主要原因是原油价格回升，欠缺达成通胀目标所需的大幅上升势头。

作为物价上升关键的加薪虽将连续4年得以实现，但预计有不少企业加薪幅度低于上年。日本政府原本期待企业积极加薪以促进消费复苏。但企业方面因美国总统特朗普的政策运营及英国脱欧等海外形势不明朗，始终对加薪持谨慎态度

有关美国升息，市场认为若特朗普政府提出的财政扩大型经济政策得以执行，升息步伐将加快。日本也面临越来越强的利率上升压力，为推动经济形势向好而试图压低长期利率的央行在进行利率操作时可能难度加大。（完）