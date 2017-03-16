日欧将向联合国提交要求追责的朝鲜人权问题决议案

【共同社日内瓦3月16日电】15日获悉，在日本和欧盟（EU）计划向联合国人权理事会提交的旨在全面追究朝鲜绑架外国人等侵犯人权问题的决议案中，着眼于将来起诉责任人等，写入了“任命国际刑事法专家”等措施。

日本和欧盟计划16日提交决议案，力争下周获得通过。中国和俄罗斯以“无法支持政治性处理人权问题”为由，展示了反对态度。

共同社获得的决议案显示，关于朝鲜的侵犯人权问题，写明了对建议国际社会通过国际刑事法院（ICC）谋求追究责任的联合国特别报告员的报告表示“欢迎”。

决议案还着眼于将来向ICC和国际法院提起诉讼，要求加强为收集证据等信息在首尔设置的联合国人权事务高级专员办事处等。为了让证据评估等旨在追责的法律手段走上轨道，决议案还要求任命国际刑事法等多名法律专家。

决议案对未见朝鲜对绑架日本人等外国人问题采取积极行动表示“严重关切”，要求尽早解决。发生在马来西亚的金正男遇害案未被提及。

关于对朝鲜侵犯人权的追责，人权理事会去年3月通过了要求设立专家组的决议。专家组与特别报告员一同开展调查，在理事会本次会期内提交了报告。(完)