松下员工加班最长138小时 案件被移交检方

【共同社3月16日电】关于日本富山县砺波市的松下公司元器件解决方案事业部的富山工厂，砺波劳动基准监督署15日以让3名曾在该厂工作的社员最长单月加班138小时，涉嫌违法长时间加班为由，把作为法人的松下公司（位于大阪府门真市）及负责劳务管理的40多岁和30多岁的2名男性干部的书面资料移交检方。去年6月死亡、得到工伤认定的社员已判明是过劳导致自杀。

源于长时间劳动的过劳死认定在电通及关西电力等公司陆续曝光，政府将在本月内汇总工作方式改革的执行计划，但遏制长时间劳动的具体政策制定仍是一大课题。

资料移交检方是因为涉嫌2015年12月～2016年6月，在该厂工作的3名社员被要求从事超过劳资协定上限的违法长时间工作。3人的最长加班时间分别为单月97～138小时。据悉，以过劳自杀为开端，劳动基准监督署启动了调查。

据相关人士称，自杀的是一名40多岁男性。砺波劳基署认定该人是源于长时间劳动的过劳死，做出了工伤认定。死亡前不久的加班时间超过单月100小时。

有关资料被移交检方，松下公关部表示“让3人从事违法加班，资料被移交检方是事实。全公司将一起采取防范措施，使类似情况不再发生”。有关过劳自杀，公关部表示“包括死因在内的详情，也涉及遗属的意愿，不会对外公开”。

元器件解决方案事业部生产用于汽车节能化及智能手机轻量化等的电子零部件，富山工厂约有250人工作。（完）