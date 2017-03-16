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2017年03月16日 16時13分

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日本去年没收走私冰毒约1.4吨 创新高

2017年03月16日

　　【共同社3月16日电】16日从日本警察厅的统计结果获悉，全国警方去年一年在走私案中没收的冰毒总计1428.4公斤，是2002年开始此项统计以来最多的一年。警方接连破获使用船舶的大型走私案是没收量大增的原因。

　　警察厅指出，“拥有国际网络的毒品犯罪团伙可能在亚太地区活跃进行冰毒交易”。此前的最高纪录是2013年的816.1公斤。

　　警察厅表示去年查处冰毒走私案82起，比上年增加12.3%。其中查处乘坐飞机的“运毒工”41起，占整体的一半。

　　查处人数为97人，增长1.0%。日本人与上年相同为24人；外国人为73人，增长1.4%。其中，黑社会相关人员11人，减少42.1%。

　　从国家和地区来看，台湾人大幅增加至23人，增长228.6%。台湾毒品犯罪团伙涉嫌参与的走私案件中，冰毒没收量为1028.5公斤，占走私案没收总量的约7成。

　　去年5月，冲绳县警方等从试图走私的游艇上发现597.0公斤冰毒，为单次起获量之最，逮捕男女台湾人共6人。

　　此外，包括持有或使用等的冰毒案件合计查处人数为10457人，减少5.1%。冰毒黑市价格为每克6.4万日元（约合人民币3890元），自2009年的9.2万日元持续走跌。

　　大麻案查处人数为2536人，增长20.7%。以三十多岁以下年轻人为中心，继续呈现增加趋势。危险药物查处人数为920人，减少23.1%，近5年来首次减少。（完）

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