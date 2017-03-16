日本最高法首次裁定警方擅用GPS查案违法 图为通常使用的GPS终端。（图片不出售）（共同社）

【共同社3月16日电】有关日本警方在调查对象的汽车上安装全球定位系统（GPS）终端的调查手法，最高法院大法庭15日首次裁定此举“侵犯隐私，相当于强制调查”，指出若没有法院批准则属违法。

在此基础上，关于基于现行法取得批准后能否实施调查，大法庭表示否定称“存在疑义”，认为应根据使用GPS调查的特点，完善相关法律，建立需要获得特别批准的机制。

预计今后法务省将启动新法制定作业。警察厅15日已向全国警察下达通知，要求停止GPS调查。

大法庭此次在一起盗窃案的上诉判决中，就GPS调查指出“持续大范围地掌握（对象）行动，侵犯隐私权”。警方安装终端等也入侵了隐私领域，侵犯《宪法》保障的重要权益，大法庭将其定位为需要法院批准的强制调查。

今后将围绕何种批准妥当来展开研究。大法庭认为现行《刑事诉讼法》规定的批准会获得与犯罪无关的信息且无法确保程序公正，这是一大问题，因此得出了不予认可的决定。

大法庭此次审理的是一男子（45岁）被控主要在关西地区多次盗窃店铺与汽车等罪名的案件。大阪地方法院一审就GPS调查指出“属于严重违法”；大阪高等法院在二审中未提及是否需要法院批准，认为“调查不存在严重违反（行为）”。一二审判决都根据被告供词等对罪行本身给予认定，判处5年零6个月徒刑，对此最高法院大法庭也予以了支持。（完）