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陆自被曝保存PKO日报至1月前后 或被批隐瞒

2017年03月16日

　　【共同社3月16日电】16日对相关人士采访获悉，派往南苏丹参加联合国维和行动（PKO）的陆上自卫队部队的日报电子数据在陆自至少保存到了今年1月前后。面对外部的信息公开要求，防卫省去年12月以“陆自已经销毁”为由决定不公开。如今被曝光一直都有保存，或将导致批评其故意隐瞒的声音高涨。防卫省为查明全体情况，将实施由特别组织“防卫监察总部”执行的特别防卫监察。

　　防卫省2月上旬发布消息称统合幕僚监部保管有日报，但并未公布陆自部分。还有证言称防卫省此后在隐瞒日报存在的情况下将其销毁。防卫相稻田朋美16日在众院安全保障委员会强调自己“绝对没有做过类似下令销毁之事”。她还称“在彻底调查事实的基础上，对于应整改的地方切实做出整改，这是我的责任”，否认将会辞职。

　　围绕日报问题，针对去年10月的信息公开要求，当地部队及上级部队“陆自中央快速反应集团”（CRF）答复称“已经销毁”。有鉴于此，防卫省12月2日决定不予公开，但当月26日在东京市谷的防卫省统合幕僚监部内发现了电子数据。今年2月，防卫省宣布在统幕发现日报并公开了内容。

　　稻田在国会等场合解释称“在接到信息公开要求的阶段，陆自内并没有日报，这是事实。没有加以隐瞒的意图”。但据相关人士透露，在防卫省内进一步调查的过程中，发现电子数据至少在陆自内部保留到了1月前后。

　　日报是为报告当地部队每日活动及治安局势等而制作的。根据防卫省迄今的说明，日报制作完毕后会作为数据保存入陆自“指挥系统”。CRF的负责人调取后不久就会销毁。据悉，能登入该系统的队员不少。（完）

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